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Aktüel

Irak ve Katar'dan Lübnan'a 3 sahra hastanesi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 03:51:12 -
Irak ve Katar'dan Lübnan'a 3 sahra hastanesi

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün yaşanan patlama nedeniyle Irak ve Katar'ın 3 sahra hastanesi göndereceği belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'da, Katar'ın bugün iki sahra hastanesi göndereceği, bunlardan her birinin 500 yatak kapasiteli olacağı ifade edildi.

Haberde, Irak'ın da bir sahra hastanesi ile kriz döneminde kullanılmak üzere petrol göndereceği bilgisi yer aldı.

Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut'u felaket bölgesi ilan etmiş ve kentte 2 haftalık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine karar vermişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre Beyrut'taki patlamada 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 binden fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Başbakan Hassan Diyab patlama nedeniyle ülkede çarşamba günü için "ulusal yas" ilan etmişti.


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