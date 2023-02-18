Irak, Türkiye'ye 26 uçak yardım malzemesi gönderdi
Irak Hükümeti Genel Sekreterliği Sözcüsü Haydar Mecid, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye 26 uçak yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi.
Irak, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardımlarını sürdürüyor.
Irak Hükümeti Genel Sekreterliği Sözcüsü Haydar Mecid, depremin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım malzemesi taşıyan 50 uçağın gönderildiğini belirtti.
Yardım malzemesi taşıyan 26 uçağın Türkiye'ye, 24 uçağın ise Suriye'ye gönderildiğini açıklayan Mecid, Türkiye'ye gönderilen 26 uçağın 136,5 ton, Suriye'ye gönderilen 24 uçağın ise 126,5 ton yardım malzemesi taşıdığını kaydetti.
Irak hükümeti ayrıca, Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunma kararı almıştı. (İLKHA)