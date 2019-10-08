Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti! Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti, süre 1 yıl daha uzatıldı. Tezkere ; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oyları ile kabul edildi.

Suriye ve Irak Tezkereleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesi hakkında yetki veren Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin süresi bir yıl daha uzatıldı. Kabul edilen tezkere ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi öngörülüyor. 1 yıl daha uzatılan Tezkere; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oyları ile kabul edildi.

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