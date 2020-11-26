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Dünya Irak sınırında İran askeri öldürüldü
Dünya

Irak sınırında İran askeri öldürüldü

İran'ın Irak sınırına yakın Merivan ilçesinde 1 İran askerinin öldürüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:39:00 -
Irak sınırında İran askeri öldürüldü

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, dün gece Irak sınırındaki Merivan ilçesinde devriye görevini sürdüren Asteğmen Muhammed Resul Hatemi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Hatemi'nin kimler tarafından öldürüldüğü belirtilmezken, bölge daha önce İran askerleriyle terör örgütü PKK'nın İran kanadı PEJAK ile İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) militanları arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.  

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