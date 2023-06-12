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Dünya Irak Meclisi petrol maddesi tartışmalı bütçeyi onayladı
Dünya

Irak Meclisi petrol maddesi tartışmalı bütçeyi onayladı

Yeniakit Publisher
2023-06-12 08:14:00 -
Irak Meclisi petrol maddesi tartışmalı bütçeyi onayladı

Irak Meclisi’nde günlerdir süren görüşmeler sonucu 3 yıllık bütçe onaylandı.

Meclis’te 5 gün süren görüşmelerin ardından, yaklaşık 153 milyar dolarlık bütçe milletvekillerin oylarıyla kabul edildi.

Bağdat ve Erbil arasında bütçenin 14’üncü maddesinde anlaşmazlık yaşanmıştı. Meclisten geçirilen bu maddeye göre Erbil, her ay petrol gelirlerini merkezi yönetime teslim edecek.

Ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı kentler, Erbil ile bütçe anlaşmazlığı yaşadığı durumda bütçe tahsisi için direkt Bağdat ile temasa geçebilecek.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), 14’üncü maddenin meclisten bu şekilde geçirilmesine karşı çıkmıştı.

Irak hükümeti, 13 Mart'ta 2023, 2024 ve 2025 bütçelerini hazırlayarak Meclis'e göndermişti.
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Yaklaşık 153 milyar dolarlık bütçede, 48 milyar dolar civarında açık öngörülüyor.

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