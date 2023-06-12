Irak Meclisi petrol maddesi tartışmalı bütçeyi onayladı

Meclis’te 5 gün süren görüşmelerin ardından, yaklaşık 153 milyar dolarlık bütçe milletvekillerin oylarıyla kabul edildi.

Bağdat ve Erbil arasında bütçenin 14’üncü maddesinde anlaşmazlık yaşanmıştı. Meclisten geçirilen bu maddeye göre Erbil, her ay petrol gelirlerini merkezi yönetime teslim edecek.

Ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı kentler, Erbil ile bütçe anlaşmazlığı yaşadığı durumda bütçe tahsisi için direkt Bağdat ile temasa geçebilecek.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), 14’üncü maddenin meclisten bu şekilde geçirilmesine karşı çıkmıştı.

Irak hükümeti, 13 Mart'ta 2023, 2024 ve 2025 bütçelerini hazırlayarak Meclis'e göndermişti.

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Yaklaşık 153 milyar dolarlık bütçede, 48 milyar dolar civarında açık öngörülüyor.