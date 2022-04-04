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Dünya Irak ‘her şey tamam’ diyerek duyurdu! Türkiye'den elektrik ithal edecekler
Dünya

Irak ‘her şey tamam’ diyerek duyurdu! Türkiye'den elektrik ithal edecekler

Irak Elektrik Bakanı Adil Kerim, Türkiye'den elektrik almak için tüm prosedürleri yerine getirdiklkerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 11:06:00 -
Irak ‘her şey tamam’ diyerek duyurdu! Türkiye'den elektrik ithal edecekler

Irak Elektrik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Adil Kerim, Türkiye'den elektrik ithal etmek için teknik prosedürlerin tamamlandığını açıkladı.

Irak resmi haber ajansı INA'ya açıklamalarda bulunan Kerim, elektrikte yaşanan arz sıkıntısının yaz aylarıyla birlikte azalacağını söyledi. Bunun için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Kerim, "Türkiye'den elektrik ithal etmek için teknik prosedürler tamamlandı. Maliye Komisyonu'nun bir an önce proje ve eksiklikleri tamamlamak, hat ve istasyonlar kurmak, trafo satın almak için kaynak ayırmasını bekliyoruz." dedi.

Kerim, Ürdün'le de elektrik akış hattının tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Irak Elektrik Bakanlığına göre Türkiye, ülkeye 500 megavat elektrik sağlayacak.

Uzun zamandır sıkıntı var

Irak 2020'de, Irak Kürt Bölgesi Yönetimi bölgesi üzerinden Türkiye ile elektrik ara bağlantı planını uygulamaya başlamıştı.

Irak, uzun yıllardır elektrik konusunda sıkıntı yaşıyor. Ülkenin birçok yerinde günde ortalama sadece 3-5 saat elektrik verilebiliyor. Iraklılar, yıllardır elektrik tedarikini ücret karşılığında ve sınırlı miktarda mahalle jeneratörlerinden temin ediyor. Söz konusu jeneratörlerin ülkedeki çevre kirliliğini ve hastalıkları artırdığı biliniyor.

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Yorumlar

DRSN

KOCA TÜRKİYE BİR ZAMANLAR BULGARİSTANDAN ELEKTRİK ALIYORDUK ŞİMDİ ENERJİ KAYNAĞI IRAKA ELEKTRİK VERİYORUZ SENİ BEYEN MEYEN TAKTİR ETMEYEN DEYYUSTUR REİS

ali

2023 ten sonra herkes bize muhtaç olacak
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