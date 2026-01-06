Irak göklerde vites yükseltiyor: 14 Rafale F4 yolda

Avions Légendaires’in haberine göre Irak ve Fransa, 2026 yılında Irak Hava Kuvvetleri için 14 adet Rafale F4 savaş uçağı alımını kapsayan bir sözleşme imzalayacak. Bu anlaşma, hayata geçmesi halinde Bağdat’ın F-16IQ savaş uçağı filosunu etkileyen ve yıllarca süren kısıtlamaların ardından savaş uçağı filosunu yeniden inşa etme çabasında önemli bir adım olabilir. Bu bağlamda müzakereler 2022’den beri devam ediyor.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre görüşülen paket, 10 adet tek kişilik Rafale C ve 4 adet çift kişilik Rafale B varyantından oluşan toplam 14 adet Rafale F4’ü içerecek. Bahse konu uçaklar ikinci el olmayacak ve yeni üretilecek. Rafale F4, Irak’ın F-16IQ’sunda bulunan daha eski ve daha sınırlı sistemlere kıyasla daha yeni aviyonik, sensör füzyonu ve iletişim sistemlerini sunarak, birden fazla alanda taktiksel bilgileri işleme, paylaşma ve bunlara göre hareket etme yeteneğini güçlendirecektir.

Buna paralel olarak Rafale uçakları Irak’ın mevcut F-16IQ envanterinde desteklenmeyen görüş ötesi hava-hava füzeleri ve hassas güdümlü mühimmatlar da dahil olmak üzere daha geniş bir yelpazede modern silah kullanma kabiliyetini genişletecektir. Bu nedenle, Rafale F4 ile ilişkili daha geniş paket, özellikle görüş ötesi ve görüş içi muharebe için MICA NG ve Meteor füzelerine ve taarruz görevleri için AASM 250 ve AASM 1000 hassas güdümlü mühimmatlara odaklanan gelişmiş mühimmatları da içerecektir.

Iraklı pilotlar, Chammal Operasyonu kapsamında Fransız uçaklarıyla yıllarca birlikte uçarak Rafale’in kabiliyetlerine aşina oldular. Keza bu operasyonlarda ortak devriyeler ve eğitim faaliyetleri rutin hale gelmişti. Bu etkileşimler, Iraklı hava mürettebatının Rafale ile eski ABD yapımı F-16IQ savaş uçakları arasındaki sensörler, silah kullanımı ve görev esnekliği gibi alanlardaki farklılıkları doğrudan gözlemlemesine olanak sağladı. Ayrıca üst düzey Iraklı subayların Rafale ile ilgili pilot eğitimini ve operasyonel dönüşüm süreçlerini gözlemlemek için Fransa’yı ziyaret ettiği belirtilmekte.