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Dünya Irak Genelkurmay Başkanı Sincar'da
Dünya

Irak Genelkurmay Başkanı Sincar'da

Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah'ın, üst düzey askeri yetkililerden oluşan heyetle Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesine denetim ziyaretinde bulunduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 01:24:00 -
Irak Genelkurmay Başkanı Sincar'da

Irak medyasında yayımlanan haberlere göre Genelkurmay Başkanı Yarallah'ın da yer aldığı üst düzey askeri bir heyet, terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında dün çatışmaların yaşandığı Sincar ilçesine denetim ziyareti yaptı.

Heyette, Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Abdulemir Şammari'nin de yer aldığı aktarıldı.

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, dün terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmada 1 Irak askerinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

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