Irak duyurdu! 4 tane daha bulundu

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde 4 yeni toplu mezar bulunduğu bildirildi.

İlçedeki toplu mezarların açılması töreninde, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti ile BM temsilcileri hazır bulundu.

IKBY Enfal ve Şehitler Bakanlığı yetkilisi Nevşirvan Şerif Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin kuzeyindeki Hardan köyünde 4 toplu mezar bulunduğunu belirtti. Tespit edilen bu toplu mezarlarda kazı çalışmalarının yapılacağını ve kurbanlara ait kemiklerin çıkarılacağını aktaran Said, sonrasında da kemiklerin adli tıp incelemesi ve DNA örneklerinden kimlik tespiti için Bağdat'a gönderileceğini kaydetti.

IKBY Uluslararası Örgüt Raporları Değerlendirme Komitesi Başkanı Dindar Zebari de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "70 Yezidi mezarının açılması töreninde (IKBY Başbakanı) Mesrur Barzani adına bir konuşma yaptım." ifadelerini kullandı. Zebari, IKBY'nin DAEŞ'i uluslararası hukuk kapsamında sorumlu tutarak Ezidilerin acılarını gidermeye çalıştığını kaydetti.

Sincar'da daha önce de 2019 ile 2020'de 360 kişiye ait kemikler bulunmuş ve 150 kişinin kimlikleri tespit edilerek ilçede törenle toprağa verilmişti.

Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar ilçesine 3 Ağustos 2014'te saldırı düzenleyen terör örgütü DAEŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.