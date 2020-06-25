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Dünya

Irak Başbakanı resti çekti: Engel olursanız bırakırım

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, devletin önemli kademelerinde değişikliğe gidileceğini ve siyasi partilerin bu konuda engel çıkarmaları durumunda görevini bırakabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 23:25:00 -
Irak Başbakanı resti çekti: Engel olursanız bırakırım

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, devletin önemli kademelerinde değişikliğe gidileceğini ve siyasi partilerin bu konuda engel çıkarmaları durumunda görevini bırakabileceğini bildirdi.

Başkent Bağdat'ta bazı yerel medya temsilcileriyle bir araya gelen Kazımi, "Çok yakında devletteki bazı idari kademelerde değişiklikler yapacağız. Bu nedenle hükümetin imajına yönelik birtakım olumsuz eleştiriler alabiliriz. Bunu da değişiklikler nedeniyle çıkarları zarar görecek kesimler yapacak. (Siyasi partiler) Çalışmamıza izin vermezse kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, elimiz temiz şekilde ayrılırız (görevi bırakırız)." dedi.

Ülkedeki yolsuzlukların terörden daha tehlikeli olduğunu vurgulayan Kazımi, söz konusu yolsuzluklara neden olanların peşine düşeceklerini söyledi.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan denkleme göre, devletteki üst kademelere yapılan atamalar siyasi partiler arasında bölüşülerek hizipçilik esasına göre gerçekleştiriliyor.

Hizipçilik ne demek?

Hizipçilik, örgütlenmiş bir topluluğun içinde bütünlüğü bozacak biçimde yeni bir topluluk oluşturma anlamına gelmektedir.

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