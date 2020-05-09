Irak Başbakanı Kazımi: "Türkiye ile tüm alanlardaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Türkiye ile tüm alanlardaki ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini bildirdi.

Kazımi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı hükümet sarayında kabul etti.

"Türkiye ile tüm alanlardaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz." diyen Kazımi, Türkiye ile ekonomi ve terörle mücadele alanındaki iş birliğinin önemine de vurgu yaptı.

Büyükelçi Yıldız da güvenoyu alması nedeniyle Kazımi'yi tebrik etti.

Irak'ta, Mustafa el-Kazımi'nin 22 kişilik kabinesi, 3 gün önce 15 bakanın güvenoyu almasıyla meclisten geçmişti.