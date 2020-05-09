Irak Başbakanı Kazımi, ilk bakanlar kurulu toplantısına başkanlık etti:

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD ile stratejik anlaşmanın yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

Kazımi, başkanlık ettiği ilk bakanlar kurulu toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Geçen ekim ayında patlak veren sokak gösterilerinde eylemcilerin öldürülmesinde sorumlu olanların cezalandırılacağını ifade eden Kazımi, hayatını kaybeden göstericilerin aileleri ile yaralılara destek sunulacağını söyledi.

Kazımi, eli kana bulaşanlar dışında tutuklu bulunan tüm göstericilerin serbest bırakılması ve bunun için yargıyla iş birliği talimatı verdiğini dile getirdi.

Dış ilişkiler konusuda uzmanlardan oluşan kriz masası kurduklarını kaydeden Kazımi, "ABD ile Irak'ın birliği ve egemenliğinin muhafaza edilmesi temelinde stratejik anlaşmanın gözden geçirilmesi talimatı verdik." dedi.

- Erken seçim

Ülkede erken seçim için gerekli zeminin hazırlanması noktasında da uzmanlardan oluşan bir komite kurulacağını bildiren Kazımi, eski Başbakan Adil Abdulmehdi döneminde görevinden alınan Terörle Mücadele Kurumu Başkan Yardımcısı General Abdulvahap Saadi'nin Terörle Mücadele Kurumu'nun başına getirildiği bilgisini paylaştı.

Irak'ta Mart 2003'ten Ağustos 2010'a kadar askeri operasyonlar yürüten ABD, Kasım 2008'de Irak ile içerisinde farklı askeri taahhütlerin bulunduğu stratejik 2 anlaşma imzalamıştı.

Dönemin Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ve ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Ryan Crocker'ın imzaladığı ve 2004'te yürürlüğe giren anlaşmalara, "Stratejik Çerçeve Anlaşması" ve "Stratejik Güvenlik Anlaşması" adı verilmişti.