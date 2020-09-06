Irak Başbakanı Kazımi, BM Irak Özel Temsilcisi Hennis ile yapılacak erken seçimi görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis ile Irak'ta erken seçimlerin yapılmasıyla ilgili son gelişmeleri görüştü.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kazımi, BM Temsilcisi Hennis ile başkent Bağdat'taki hükümet binasında bir araya geldi. Görüşmede, Irak'ta erken seçimlerin yanı sıra resmi kurumların bu yöndeki çabalarının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, iki tarafın, erken yapılması planlanan parlamento seçimlerinin başarıya ulaşması ile "güvenirlilik, doğruluk ve şeffaflık" kriterlerine ulaşması için de işbirliği yollarını görüştüğü kaydedildi.

Irak Başbakanı Kazımi, daha önce gelecek yıl haziran ayında erken seçim yapılacağını duyurmuştu.



