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Gündem IQAir duyurdu! Türkiye'de havası en kirli il belli oldu
Gündem

IQAir duyurdu! Türkiye'de havası en kirli il belli oldu

2020 Dünya Hava Kirliliği Raporu açıklandı. Türkiye'de havası en kirli il Çorum olarak belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:06:00 -
IQAir duyurdu! Türkiye'de havası en kirli il belli oldu

Türkiye, 106 ülkeyi kapsayan 2020 Dünya Hava Kirliliği Raporu'nda üç sıra gerileyerek 46'ncı sırada yer aldı. Rapora göre Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun olduğu kentler Çorum, Erzurum ve Düzce.

İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir tarafından yayımlanan rapor, metreküp başına düşen ince parçacıklı madde (PM 2,5) yoğunluğu ölçümlerine dayanıyor.

Raporda iyi hava kalitesi aralığı 0-12 (μg/m³) PM2,5 olarak tanımlanıyor. Orta kalitedeki havanın değer aralığı ise 12,1-35,4 (μg/m³).

Türkiye'de metreküp başına düşen ortalama PM 2,5 yoğunluğu 18,7.

2019 raporunda bu yoğunluk 20,6 düzeyindeydi ve Türkiye 96 ülkenin yer aldığı listede 43'ncü sıradaydı.

Saç telinin çapının 30'da biri kadar büyüklükteki bu maddeler bazı solunum yolu hastalıkları ve akciğer kanseriyle ilişkilendiriliyor.

Rapora göre hava kirliliği dünya genelinde her yıl 600 bini çocuk yedi milyon erken ölümde rol oynuyor ve küresel ekonomiye 2,9 trilyon dolarlık yük getiriyor.

Raporda dünya nüfusunun yüzde 90'ından fazlasının tehlikeli seviyede kirli hava soluduğu belirtiliyor.

Uzmanlar hava kirliliğinin bu değerler arasında yer aldığı kentlerde yaşayan hassas kişilerin solunum sorunu riski nedeniyle dışarıdaki aktivitelerden kaçınmalarını tavsiye ediyor.

Koronavirüs salgınında hava kalitesi arttı

Raporda koronavirüs salgını sırasında sanayi ve ulaşım kaynaklı emisyonların azalması nedeniyle ölçüm yapılan ülkelerin yüzde 84'ünde ve kentlerin yüzde 65'inde hava kalitesinin 2019'a göre arttığı belirtiliyor.

Ancak uzmanlar kısıtlamaların kaldırılmasıyla hava kirliliğinin yeniden artışa geçeceği endişesini dile getiriyor.

Listede ilk sıralarda Güney Asya ve Doğu Asya ülkeler yer alıyor.

Hava kirliliğinin en yoğun 50 kent listesinde Bangladeş, Çin, Hindistan ve Pakistan'dan 49 şehir yer alıyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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