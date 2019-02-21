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İP'te neler oluyor! Bir kişi daha çekildi

Aydın'ın İncirliova Belediye Başkan adayı İYİ Partili İsmail Kule, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

21 Şubat 2019 Perşembe 22:40
İP'te neler oluyor! Bir kişi daha çekildi

Aydın'da, Millet İttifakı'nın İncirliova Belediye Başkan adayı İYİ Partili İsmail Kule, adaylıktan çekildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde İYİ Parti’li İsmail Kule, Millet İttifakı’nın belediye başkan adayı gösterildi. Meclis üyesi sıralaması çalışmaları devam ederken, CHP ile İYİ Parti arasında iddiaya göre meclis üyeliği sıralamasında, bazı adaylar üzerinde tartışma yaşandı.

"874 kişinin ayrılmasıyla o da gitti"

İYİ Parti'den istifa eden 874 kişi AK Parti'ye geçti. Bunun üzerine Kule, adaylıktan çekildiğini açıklayarak İlçe Seçim Kurulu’na dilekçesini sundu. CHP’li 1’inci sıra meclis adayı Burhan Altuğ da İlçe Seçim Kurulu’na dilekçe vererek çekildi. İsmail Kule konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi. Millet İttifakı’nın İncirliova’da başka bir aday belirlemek için çalışmalara başladığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 22:40
  1. Aydın
  2. İYİ Parti
  3. İncirliova Belediye Başkan adayı İYİ Partili İsmail Kule

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