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Dünya İptaller peşe geldi! Herkes şimdi ne olacak diyor!
Dünya

İptaller peşe geldi! Herkes şimdi ne olacak diyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-25 16:28:00 - 2024-08-25 16:29:42
İptaller peşe geldi! Herkes şimdi ne olacak diyor!

İsrail ile Hizbullah arasında devam eden çatışmalar havayolu taşımacılığını da vurdu. İsrail'e uçmayı planlayan 10 havayolu şirketi, 52 uçuşu iptal ettiklerini açıkladı.

İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan gerginlik sebebiyle uluslararası 10 hava yolu şirketinin İsrail'e yapılacak 52 seferi iptal ettiği ve yüzlerce seferin de ertelendiği belirtildi.

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'ın haberine göre, Fransız Havayolları ile Transavia Hava Yollarının da aralarında bulunduğu 10 yabancı hava yolu şirketi İsrail'e seferlerini iptal etti.

İsrail'e 52 sefer tamamen iptal edilirken, yüzlerce sefer de ertelendi.

Haberde, İsrail uçuşlarına devam eden sayılı yabancı şirketler arasında olan Fransız Havayollarının da Tel Aviv'e gidiş dönüş seferlerini iptal ettiğine dikkati çekti.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Temmuz sonlarından bu yana yaklaşık 20 uluslararası hava yolu şirketi bölgede kapsamlı bir savaş çıkma ihtimalini gerekçe göstererek İsrail'e seferlerini iptal etmişti.
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İsrail ordusu, Hizbullah’ın İsrail’i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan’a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Bunun ardından Hizbullah, Beyrut’ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’e 30 Temmuz’da düzenlenen suikasta karşı İsrail’e misilleme başlattığını açıklamıştı.

Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedeflendiğini ifade etmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını ve İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.

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