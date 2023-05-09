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Yerel İpsala’da tam 79 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
Yerel

İpsala’da tam 79 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2023-05-09 16:34:00 -
İpsala’da tam 79 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı’na gelen bir araca yönelik yürütülen operasyonda 79 kilogram skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Türkiye’ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısına gelen bir otomobil risk analizi kapsamında şüpheli bulunarak x-ray tarama sistemine sevk edildi. X-ray taramasında aracın çeşitli yerlerinde şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine araç, arama hangarına aldı.

Arama hangarında dedektör köpeğin de tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada aracın ön ve arka zeminleri ile bagaj havuzundaki zula ortaya çıkarıldı. Zula içerisine gizlenmiş çok sayıda paket çıkartılarak, paketlerden numune alındı. Numunelerin uyuşturucu madde test kiti ile yapılan ön analizi sonucunda skunk cinsi uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Yapılan sayım neticesinde toplam 79 kilogram skunk cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu.
Olayla ilgili soruşturmaya İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

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