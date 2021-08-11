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Gündem İP'li Aytun Çıray'ın 'HES' yalanı kısa sürede çürüdü
Gündem

İP'li Aytun Çıray'ın 'HES' yalanı kısa sürede çürüdü

İYİ Partili Aytun Çıray, Kastamonu'daki sel felaketini fırsat bilerek sosyal medya hesabından 'HES patladı' adı altında yalan paylaşımda bulundu. Kastamonu Valiliği ise ilçedeki HES patladığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 23:37:00 -
İP'li Aytun Çıray'ın 'HES' yalanı kısa sürede çürüdü

Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları yaşandı.

Kastamonu Bozkurt'ta şiddetli yağmur etkisini sürdürürken, derelerin taştığı ilçe sele teslim oldu. Ağaçlar devrildi, çok sayıda araç sel suları ile sürüklendi.

İP'li Aytun Çıray'dan 'HES' yalanı

İP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kastamonu'daki sel felaketini fırsat bilip, provokasyona imza attı. Sosyal medya hesabından, "HES yapılmaması için bilim insanlarından da destek alarak büyük mücadele vermişlerdi.. Dinletemediler. Şimdi HES patladı. Kastamonu Bozkurt ilçesine geçmiş olsun diliyorum. Başları sağ olsun. Dinlemeyenlere yazıklar olsun." paylaşımında bulundu.

Valilik yalanladı

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçedeki hidroelektrik santralinin (HES) patladığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu, aşırı yağışa bağlı su taşkınlarının yaşandığı ve müdahale edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bozkurt ilçemizde aşırı yağılar nedeniyle ilçedeki HES'in patladığı yönünde sosyal medyada bir takım yanlış bilgiler yer almaktadır. Bu haber doğru olmayıp aşırı yağışa bağlı su taşkınları yaşanmakta ve tüm birimlerimizle müdahale edilmektedir."

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