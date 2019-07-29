İple yüz germe nasıl yapılır?

Ameliyatsız iple yüz germe işlemi düz ya da kılçıklı ameliyat ipleri kullanılarak yapılan bir cilt germe yöntemidir. Yüz asma ise daha kalın ve kılçıklı ipler ile sarkan yerlerin askıya alınmasıdır. Son yıllarda tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bu yöntem yüz, boyun ve vücutta çeşitli alanlarda uygulanabilmektedir. İple asma özellikle sarkan yanak ve çene görüntüsünün düzelmesinde kolay ve güvenli bir yöntemdir.Cilt altına yerleştirilen ipler sayesinde birkaç hafta içinde kollajen üretiminin tetiklenmesiyle kırışıklıklar azalmakta, cilt elastikiyeti artmakta ve sarkan yerler toparlanmaktadır.