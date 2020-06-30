İP Genel Başkanı Meral Akşener'den tepki: Ahlaksızlık
İP Genel Başkanı Meral Akşener, Bakan Berat Albayrak ve hanımı Esra Albayrak'a yapılan çirkin saldırılara tepki gösterdi, "Ayıptır, ahlaksızlıktır" dedi.
İP Genel Başkanı Meral Akşener, Bakan Berat Albayrak ve hanımı Esra Albayrak'a yapılan çirkin saldırılara tepki gösterdi.
Akşener, Twitter'dan şunları yazdı:
"Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır. Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz. Esra Hanım'ı yeniden anne olmasından ötürü tebrik ediyorum. Allah kendisine, vatanına milletine hayırlı bir evlat yetiştirmeyi nasip etsin."