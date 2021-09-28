İOKBS sonuçları 2021 nasıl öğrenilir? 2021 bursluluk sınav sonucu sorgulama erkanı

2021 bursluluk sınavı sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 İOKBS bursluluk sınavı için 08-26 Şubat 2021 tarihleri başvurularını almıştı. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin bursluktan yararlanamayacağı 2021 bursluluk sınavı her yıl MEB tarafından yapılmakta.

İOKBS sonuçları 2021

25 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı açıklanan ancak salgın nedeniyle 5 Eylül’de gerçekleştirilen 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları sorgulanıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıfların girdiği 2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yani İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce öğrenci ve veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu.

MEB 2021 bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı

5 Eylül’de binlerce öğrencinin ter döktüğü 2021 bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül’de açıklanacağı söylenmişti. MEB'in yaptığı açıklamanın ardından bursluluk sınavı sonuçları MEB. gov. tr adresinden erişime açılıyor. Sınav sonuçları öğrenci T.C kimlik no ve şifresi ile sorgulanacak. Sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz. MEB takvimine göre, 2021 İOKBS sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. 2021 İOKBS sonuçları için tıklayın.

İOKBS bursu ne zaman ödenmeye başlanacak?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.