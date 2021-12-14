İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı’nın 2022 yılında ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Öğrenciler ve aileler bursluluk sınavı tarihinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Peki, MEB 2022 takvimi açıklandı mı?

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2022 yılı sınav takvimini yayımlamadı. İOKBS 2022'nin ne zaman yapılacağı henüz belli değil. 2021 yılı İOKBS sınavı 5 Eylül'de yapıldı.

İOKBS nedir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır.

İOKBS puanı nasıl hesaplanır?

İOKBS öğrencinin 100 soruya verdiği yanıtlar, optik okuyucularla doğru ve yanlış sayısı hesaplanır. İOKBS doğru ve yanlış sorular analiz edilir. Yanlış yanıt sayısının üçte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan hesaplanır. Bütün öğrenciler için dört farklı ham puan hesaplanır.

İOKBS sınavına kimler başvuru yapabilir?

KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. Sınıf bünyesinde eğitim görüyor olmak,

Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,

Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,

Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktardan az olmasıdır.