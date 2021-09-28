İOKBS burs ücretleri ne zaman ödenir 2021? İOKBS burs ne zaman ödenecek?

MEB İOKBS burs ücreti ödeme tarihi 2021. MEB tarafından, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. Yurt içinde 791 merkezde, 3 bin 489 bina ve 54 bin 189 salon ile KKTC'de bir merkezde 5 Eylül 2021'de yapılan İOKBS sonuçları, www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sınava, 617 bin 439 öğrenci katılmıştı.

2021 MEB bursu ne kadar?

İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor. 310 TL olan burs ücreti 2021 yılında zamlı olarak ödenecek. 2021 yılında İOKBS ücretinin ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor.

MEB parasız yatılı öğrencilerin harçlık ve sosyal yardımları nasıl ödenir?

Parasız yatılı öğrenciler en yakın PTT şubesine müracaat ederek alacakları PTT kart ile ödenir. 2021 Eylül ayı harçlığı öğrenci başına 49,44 TL, 2021 yılı sosyal yardımı ise öğrenci başına 395,55 TL’dir.

İOKBS burs ücretleri ne zaman ödenir 2021?

İOKBS burs ücreti her ayın 15’ine kadar hesaplara ödenir. Bazı durumlarda bu ödemeler gecikebiliyor. İlk burs okul açıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yatırılmaktadır. Zamanla sistemsel sorunların yaşanmasından dolayı bazı yıllarda bursların yatırılmasında zaman gecikmesi olduğu gözlemlenmiştir. İlk İOKBS bursu ekim ayı içerisinde yatacağı düşünülmekte.

Burs ücreti ne kadar?

Yıllara Göre Burs Ücretleri;

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

2018 yılında burs ücreti: 704.28 TL

2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

2020 yılında Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücreti 290,66 TL

2020 yılında Temmuz-Aralık aylarındaki aylık burs ücreti 307,38 TL

MEB öğrenci bursu açıklaması

1-Vakıfbank kanalıyla bursunu alan öğrenciler burslarını yine Vakıfbank’tan, bursunu PTT ‘den alan öğrenciler yine burslarını PTT’den almaya devam edeceklerdir.

2-Burslar her ayın 25 inde ön yüklemeli banka kartlarına aktarılacaktır.

3- Kartlar; ön yüklemeli ve pos geçiş özelliğine sahip olacaktır.

4- Vakıfbank, sözleşme süresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, kart aidatı, bakiye sorma, hesap hareketi dökümü, kart basımı ve benzeri bankacılık işlemlerinden her ne ad altında olursa olsun öğrenciden başka bir masraf ve/veya ücret talep etmeyecektir.

5- PTT, sözleşme sürecinde aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, kart aidatı, bakiye sorma, Pttmatik’lerden son on işlem için hesap hareketleri dökümü, adı altında öğrenciden masraf veya ücret talep etmeyecektir. BDDK hükmü gereğince, kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla yılda iki adetten sonraki kart yenileme durumlarında kart ücreti kart maliyeti ölçüsünde alınabilecektir.

6-Ödemeler sadece hak sahibine yapılacak olup hak sahibini temsil eden veli, vasi, kayyım ve vekillerine ödeme yapılmayacaktır.