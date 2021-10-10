5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de yapıldı. İOKBS sonuçları ise 28 Eylül'de açıklandı. Burs almaya hak kazananlar ise ödemelerin ne zaman nereden yapılacağını araştırıyor. Peki, İOKBS burs kartı verilecek mi? İOKBS hangi bankadan çekilecek?

İOKBS burs kartı nereden alınır 2021

İOKBS bursunun ekim ayının ortasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Öğrenciler burslarını Vakıfbank’tan çekecek. Bu sebeple ebeveynler çocukları için Vakıfbank’ta hesap açtırdı. İOKBS burs kartları öğrencilere okul müdürlüğü tarafından mavi bir zarf içerisinde verilecek. İOKBS kartının şifresi söz konusu zarfın içerisinde mevcut olacak. İsteyen öğrenciler ve velileri Vakıfbank ATM'lerinden şifreyi değiştirebilir.

Söz konusu banka kartından para çekilebileceği gibi hesapta para varsa alışverişlerde de kullanılabiliyor. Ancak İOKBS burs kartı internet alışverişlerine kapalı durumda.

İOKBS burs hakkı kazananlar ise ücretlerin ne kadar olduğunu araştırıyor. 2020 yılında 310 TL olarak ödendi. Bu sene ödenecek zamlı burs bedeli açıklanmadı ancak ilk altı ay 330 TL olarak ödenmesi bekleniyor.