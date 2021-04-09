İOKBS 2021 sınavı ne zamana ertelendi, ne zaman yapılacak?

Bursluluk sınavı (İOKBS) sınavı ertelendi mi sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2021 Bursluluk (İOKBS) sınavı ertelendi mi ne zaman yapılacak? Bursluluk yeni sınav tarihi açıklandı mı?

İOKBS 2021 sınavı ne zamana ertelendi?

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamalarda bulunan Selçuk 25 Nisan'da yapılması beklenen Bursluluk Sınavının (İOBKS) ileri bir tarihte yapılacağını bildirdi. Öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ve AKS, MEB'in belirlediği takvime göre organize edilecek.

Bakan Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurarak, şu ifadeleri kullandı:

"1 milyon civarında öğrencimizin bursluluk sınavı var 25 Nisan'da, bunu erteliyoruz. Ne zamana erteliyoruz söyleyemiyorum, geçen sene eylüle ertelemiştik."