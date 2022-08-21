İntikam planlayan MLKP hücresine baskın: 4 gözaltı
Terör örgütü MLKP üyesi olan ve MLKP’nin silahlı yapılanması FESK içinde Suriye’de silahlı faaliyet yürüten, Türkiye’ye girdikten sonra da yakalanarak cezaevine gönderilen M.U'nun, tahliye olmasının ardından 5 Ağustos’ta Ağrı'da öldürülen terörist arkadaşı U.A'nın intikamını almak için polise saldırı planladığı öğrenildi.
Sultangazi Gazi Mahallesi'ndeki hücre evindeki terör toplantısını basan polis, M.U. ile MLKP Merkez Komite üyesi E.Y, Ezilenlerin Sosyalist Partisi İstanbul Başkanı H.D.A ve örgüte ev temin eden N.G'yi yakaladı. Adreste 2 tabanca, 1 el bombası ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.