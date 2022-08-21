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Aktüel İntikam planlayan MLKP hücresine baskın: 4 gözaltı
Aktüel

İntikam planlayan MLKP hücresine baskın: 4 gözaltı

Terör örgütü MLKP üyesi olan ve MLKP’nin silahlı yapılanması FESK içinde Suriye’de silahlı faaliyet yürüten, Türkiye’ye girdikten sonra da yakalanarak cezaevine gönderilen M.U'nun, tahliye olmasının ardından 5 Ağustos’ta Ağrı'da öldürülen terörist arkadaşı U.A'nın intikamını almak için polise saldırı planladığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 22:34:00 -
İntikam planlayan MLKP hücresine baskın: 4 gözaltı

Sultangazi Gazi Mahallesi'ndeki hücre evindeki terör toplantısını basan polis, M.U. ile MLKP Merkez Komite üyesi E.Y, Ezilenlerin Sosyalist Partisi İstanbul Başkanı H.D.A ve örgüte ev temin eden N.G'yi yakaladı. Adreste 2 tabanca, 1 el bombası ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.

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