İntiharı göze almış bir caninin cinayetini Bakan Koca'ya yıktılar!
Türk Tabipler Birliği (TTB) öncülüğündeki doktorlar, intiharı göze almış bir caninin cinayetini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nezdinde iktidara yıkacak kadar ileri gitti. Üzücü bir cinayeti siyaset malzemesi yapan beyaz önlüklü zorbalara tepki yağdı.
Yeniakit.com.tr
Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan üzücü doktor cinayetini fırsat bilen beyaz önlüklü zorbalar, intiharı göze almış bir caninin cinayetini siyaset malzemesi yapacak kadar ileri gitti.
Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, 1 ay önce Dr. Ekrem Karakaya'ya annesinin anjiyo tedavisini yaptırdı. Tedaviden bir süre Akçay'ın annesi hayatını kaybetti.
Gözü dönen cani doktoru vurup intihar etti
Annesinin ölümünden Dr. Ekrem Karakaya'yı sorumlu tutan gözü dönmüş Akçay, Karakaya'yı silahla vurup, ardından intihar etti. Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Üzücü cinayeti siyaset malzemesi yaptılar
TTB öncülüğündeki doktorlar, yaşanan üzücü cinayeti, siyaset malzemesi yaparak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nezdinde iktidara yıktı. İktidarı ve Bakan Koca'yı istifaya çağıran beyaz önlüklü zorbalara tepki yağdı.