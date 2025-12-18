  • İSTANBUL
Gündem İntihar eden uzman çavuşu dolandıran kadın tutuklandı
Gündem

İntihar eden uzman çavuşu dolandıran kadın tutuklandı

Tunceli’de intihar eden uzman çavuş Aykut Yakalı ile ilgili yürütülen soruşturmada, İ.G. adlı kadının Yakalı ve diğer mağdurlarla yakınlık kurarak para aldığı ve eşi S.G. aracılığıyla kripto hesaplara para aktardığı belirlendi. Gözaltına alınan İ.G. tutuklanırken, eşi S.G. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tunceli’de geçen mayıs ayında İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş Aykut Yakalı intihar ederek yaşamına son verdi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde özel ekip kuruldu. Yakalı’nın incelenen cep telefonunda intihar etmeden önce görüştüğü İ.G. isimli kadının kendisiyle duygusal yakınlık kurduğu ve telefonla yoğun şekilde görüştükleri belirlendi. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı.

2 MİLYON TOPLAYIP KOCASINA GÖNDERMİŞ!

Çalışmalar sonucunda İ.G.’nin mağdurla duygusal yakınlık kurarak güven sağladığı, kendisini Karayolları Bölge Müdürlüğü’nde çalışan bir mühendis olarak tanıttığı ve maddi sıkıntı yaşadığını ileri sürerek Yakalı’dan para aldığı tespit edildi. Yapılan detaylı incelemede şüpheli İ.G.’nin, aralarında polis, sağlık personeli ve özel sektörde çalışanların da bulunduğu 6 kişiden de aynı yöntemle yakınlık kurarak para aldığı belirlendi. İncelemelerde, şüphelinin bu yolla yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ettiği, bu parayı eşi S.G.’ye gönderdiği, S.G.’nin de parayı kripto para piyasasına aktardığı tespit edildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla İ.G. ve eşi S.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar ve 4 SIM kart ele geçirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheliler sabah saatlerinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren S.G., kendisine gönderilen paranın eşinin bir tanıdığından geldiğini bildiğini söyledi. İ.G. ‘dolandırıcılık’ suçundan tutuklanırken, eşi S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

