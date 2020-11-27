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Dünya Interpol nedir? Interpol kimlerdir?
Dünya

Interpol nedir? Interpol kimlerdir?

Interpol nedir? Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) en büyük uluslararası adli polis teşkilatı olan İnterpol 1923 yılında kurulmuştur. Interpol kimlerdir? İşte Interpol hakkında detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-27 19:40:00 -
Interpol nedir? Interpol kimlerdir?

Interpol kimlerdir? Interpol'un kuruluş amacı ne? Kurumun faaliyet alanları neleri kapsıyor? Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı nasıl çalışıyor? İşte Fransız polis teşkilatı Interpol hakkında merak edilenler...

Interpol nedir?

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Interpol (ICPO-INTERPOL) en büyük uluslararası adli polis teşkilatıdır. Uluslararası seviyede suçların önlenmesi, bastırılması, sanıkların izlenmesi, ilişki kurduğu kişilerle irtibatlarının tespit edilmesi, yakalanması, tutuklanması ve iade edilinceye kadar devam eden işlemlerin yürütülmesi ile uluslararası organizasyon olan Interpol'e üye ülke sayısı günümüz itibariyle 190’dır. İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Arapça dilleri teşkilatın resmi dilleri olarak kabul edilmiştir.

20.Yüzyılın başlarında uluslararası suç ve suçlu faaliyetlerindeki ülkeden ülkeye sınır tanımayan hızlı gelişmeler, bu alandaki mücadelenin uluslararası işbirliği seviyesinde yürütülmesini gerekli kılmıştır.

Ülkeler, uluslararası suçlularla ve özellikle organize suç grupları ile mücadelede başarılı olabilmenin tek yolunun, aralarındaki işbirliğinden geçtiğini anlamış ve bunun sonucunda suç ve suçlulara karşı dünya ülkelerinin polis teşkilatlarınca münferit olarak verilen mücadelenin bütünleştirilmesine ve bu alanda sıkı ve sürekli bir işbirliği kurulması düşüncesinin hayata geçirilmesine ihtiyaç duymuşlardır.

Interpol diplomatik ilişkiler olmayan ülkeler arasında dahi polis işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Yürütülen polis işbirliği faaliyetleri ülkelerin kendi yasal mevzuatı çerçevesinde ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ruhuna uygun olarak devam ettirilmektedir. INTERPOL Ana Tüzüğü her türlü siyasi, askeri, dini ve ırki içerikli eylemlerin Interpol üzerinden yürütülmesi yasaklanmıştır.

1956 yılında Viyana’da yapılan Genel Kurul toplantısında kabul edilen ve halihazırda geçerliliğini koruyan INTERPOL Ana Tüzüğü’nün 2. Maddesine göre, Interpol Teşkilatı’nın kuruluş amacı;

“Tüm Kriminal Polis Birimleri arasında, değişik ülkelerdeki yasalar çerçevesinde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ışığı altında, karşılıklı olarak en geniş düzeyde yardımlaşmayı sağlamak ve adi suçların önlenmesi ile bastırılmasına katkıda bulunacak kuruluşlar teşkil etmek ve bunları geliştirmektir.” şeklinde açıklanmıştır.

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