  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Interpol aradı Türk polisi yakaladı!
Gündem

Interpol aradı Türk polisi yakaladı!

Interpol'un, Kanada'da 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla aradığı şahıs, Türk polisi tarafından Samsun'da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 18:20:00 -
Interpol aradı Türk polisi yakaladı!

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Kanada'da 14 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel tacizde bulunduğu' iddia edilen bir kişi Interpol ve Türk polisinin ortak çalışması sonucu Samsun'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kanada'da Kraliyet Polisine başvuran bir kadın, 14 yaşındaki kızının Instagram adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden 'yaşlı bir erkek şahıs tarafından kendisine müstehcen görüntüler gönderildiği, cinsel içerikli yazılar yazıldığı ve canlı yayında soyunmasının teklif edildiği' ve bu durumun da kızı tarafından kendisine bildirildiğini ifade ederek, şikayetçi oldu.

Interpol, Türk polisine bildirdi

Kanada Kraliyet Polisi yaptığı araştırma sonucu küçük kıza sosyal medya üzerinden cinsel saldırıda bulunan kişinin Türkiye'de olduğunu tespit etti. Interpol'un da devreye girmesi üzerine olay Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bildirildi.

Samsun'da yakalandı

Yapılan tespit ve takip sonucu Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 56 yaşındaki M.K.'yi Atakum ilçesindeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay