  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akşener'e ağır küfürler

'Elon Musk yakında gelecek' haberleri Düzce'yi karıştırdı! Ünlü şirketten az önce bir açıklama geldi

Trabzon’da altın vurgunu: 22 kişiden 3 milyon lira!

İşte iş yerlerinin en büyük handikapı! Sadece yüzde 31'i sigorta yaptırmış

Bir dönem kanlı bıçaklı olduğumuz Arap ülkesi gözünü Türkiye'ye çevirdi! SİHA, tank, füze, savaş gemisi için her an kapımızı çalabilirler

Bir zamanların gol makinesiydi! Eski Beşiktaşlı Oktay neye uğradığını şaşırdı

Gerçek kişiyle muhatap olun! Dolandırılıyor olabilirsiniz

Amerika’ya resmen gözdağı verdi: Putin, füzelerle donatılmış Su-35 savaş uçaklarıyla BAE’ye gitti

Mesut Hakkı Caşın'dan İsrail'in olası Türkiye adımıyla ilgili olay çıkış: Çok tehlikeli bir oyun oynanıyor

Kör, sağır ve dilsiz BMGK, bu haykırışı duyacak mı? Filistin’den ‘Acil müdahale’ çağrısı
Yaşam İnternetten zeytinyağı alacaklar dikkat! Denetimde tümü sahte çıktı
Yaşam

İnternetten zeytinyağı alacaklar dikkat! Denetimde tümü sahte çıktı

Yeniakit Publisher
2023-12-06 17:54:00 -
İnternetten zeytinyağı alacaklar dikkat! Denetimde tümü sahte çıktı

Zeytinyağı fiyatlarının yükselmesiyle, internetten uygun fiyatlara yapılan satışlara rağbet artarken tehlike de baş gösterdi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün zeytinyağına ilişkin yaptığı denetimlerde internetten satılan zeytinyağlarının tümü sahte çıktı.

Tüm ilçelerde denetim yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, toptan ve perakende satış gerçekleştiren iş yerlerinden çeşitli numuneler aldı.

Zeytin ve zeytinyağlarından alınan numuneler, analiz edilmek üzere İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Sultanbeyli'de bulunan İstanbul Anadolu Yakası Gıda Toptancıları Sitesi'nde (AYTOP) denetimlere katıldı. Karaca, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için birincil üretimden son tüketiciye kadar denetimleri sürdürdüklerini belirtti.

206 bin denetim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 28 Kasım'daki talimatıyla denetimlerini yoğunlaştırdıklarını dile getiren Karaca, bu yıl şu ana kadar İstanbul'daki 131 bin gıda işletmesinde 206 bin denetim yaptıklarını kaydetti.

Karaca, 28 Kasım'dan itibaren 2 bin 521 denetim yaptıklarını aktararak, zeytinyağı, bal, süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerinin taklit ve tağşiş açısından sıkıntılı olduğu için biraz daha dikkatli davrandıklarını anlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnternet satışları sahte çıktı

Tüketicilerin de piyasa fiyatlarının altında satılan ve güvenilir olmayan gıdalara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunan Karaca, "Özellikle elektronik ortamda satış yapan yerlerden de numuneler alıyoruz. Bu dönemde aldığımız 8 zeytinyağı numunesinin 8'inde de olumsuzluk tespit ettik." dedi.

Denetçilerin bugün 39 ilçeden de numune aldığına dikkati çeken Karaca, taklit ve tağşiş yönünden olumsuz çıkan numuneler sonucunda işletmelere 65 bin ile 6 milyon 600 bin lira arasında idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Kişinin, şirketin ve firmanın gayrisafi milli hasılasına göre bu cezaların arttığını vurgulayan Karaca, üçüncü tespitte ise işletmeler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ve ticaretten men edildiğini söyledi.

141 milyon lira ceza

Karaca, bu yılki denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 141 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını kaydetti.

En iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğunun altını çizen Karaca, ürünlerin Bakanlıktan izinli olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi, son tüketim tarihi veya son kullanım tarihinin mutlaka incelenmesi tavsiyesinde bulundu.

Lezzet ve kalitesi talebi arttırıyor! Taş değirmeninden çıkan zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor
Lezzet ve kalitesi talebi arttırıyor! Taş değirmeninden çıkan zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor

Sağlık

Lezzet ve kalitesi talebi arttırıyor! Taş değirmeninden çıkan zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor

Zeytinyağında fiyatlar artınca tehlike kapıya dayandı! Tüketiciye önemli uyarı
Zeytinyağında fiyatlar artınca tehlike kapıya dayandı! Tüketiciye önemli uyarı

Ekonomi

Zeytinyağında fiyatlar artınca tehlike kapıya dayandı! Tüketiciye önemli uyarı

İnciri ikiye bölün zeytinyağına bastırın şaşıracaksınız: Türkiye'de şifa kaynağı olarak biliniyor! Sağlık fışkırıyor
İnciri ikiye bölün zeytinyağına bastırın şaşıracaksınız: Türkiye'de şifa kaynağı olarak biliniyor! Sağlık fışkırıyor

Kadın - Aile

İnciri ikiye bölün zeytinyağına bastırın şaşıracaksınız: Türkiye'de şifa kaynağı olarak biliniyor! Sağlık fışkırıyor

Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünler indirimde? Zeytinyağını duyan koşuyor
Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünler indirimde? Zeytinyağını duyan koşuyor

Ekonomi

Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünler indirimde? Zeytinyağını duyan koşuyor

Sarımsağı zeytinyağında bekletip yerseniz! Ortaya çıkan karışım öyle bir şey ki, kimsenin aklına gelmez!
Sarımsağı zeytinyağında bekletip yerseniz! Ortaya çıkan karışım öyle bir şey ki, kimsenin aklına gelmez!

Kadın - Aile

Sarımsağı zeytinyağında bekletip yerseniz! Ortaya çıkan karışım öyle bir şey ki, kimsenin aklına gelmez!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23