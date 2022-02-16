İnternetten tanıştığı kişi, katili oldu! Sıla Şentürk gerçeği ortaya çıktı

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşanan kan donduran cinayet Türkiye'nin gündemine oturdu.

Yalı mahallesindeki bir evde Hüseyin Can G. (21), tartıştığı kız arkadaşı Sıla Şentürk'ü (16) bıçakladı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Talihsiz kız olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından Özel Harekat polisleri evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinden kaçan şüpheli Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

İnternetten tanıştıkları ve katilin genç kızı kaçırdığı ortaya çıktı

Ankara'da ikamet eden şüpheli Hüseyin Can G.'nin dün Giresun’a gelerek geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi. Yakınlarının ve komşularının verdiği bilgiye göre Hüseyin Can G. ile Sıla Şentürk’ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine yaşı küçük olduğu için Sıla'nın ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Ailesinin kızlarını bir başkasıyla nişanlaması üzerine kızla görüşmek için Giresun’a gelen Hüseyin Can G.'nin evde yaşlı ve yatalak babaannesiyle bulunan Sıla Şentürk’ü bıçaklayıp boğazını keserek öldürdükten sonra kaçtığı belirlendi.

Komşuları yaşananları anlattı

Olay yerine ilk giden olayın geçmişi hakkında bişlgisi olan genç kızın komşuları yaşananları anlattı.

Hüseyin Can G.'nin taksi ile geldiğini söyleyen komşular, "Bu komşu geldiğini görmüş. Gitmişler bakmışlar ki yerde yatıyormuş kanlar içinde. Ölmüş zaten orada. Taksiyle gelmiş zaten. Otelde kalmış. Çocuk yabancı Ankara'dan. telefonlardan bulmuş. İnternetten. SAbah gelmiş zaten mahkemeri var bunlar oğlandan şikayetöçiler. Mutlaka kaçıran kişi o Ankara'dan gelmiş." diye konuştu.