0553 313 94 23

İnternetten satış vergisi ne kadar

İnternet siteleri üzerinden şahısların satışında vergi düzenlemesinde son dakika gelişmesi. Çoğu ev kadını eşine katkı sağlamak amacıyla el emeği göz nuru dökerek yaptıkları ürünleri internet üzerinden satışa sunuyor. Ev kadını böylelikle ev ekonomisine katkı sunuyor hem de kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor. Evde yapılan ürünleri internet ortamından sunan hem kadın hem de erkenlere iyi haber Meclis’den geldi. Ürünlerin internetten satışından elde edilen gelirlerin bir kısmına vergi istisnası getirildi. Peki İnternetten satış vergisi ne kadar? İnternet üzerinden satılan ürünlere ne kadar vergi istisnası getirildi?

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:31
İnternetten satış vergisi ne kadar

Çoğu ev kadını eşine katkı sağlamak amacıyla el emeği göz nuru dökerek yaptıkları ürünleri internet üzerinden satışa sunuyor. Ev kadını böylelikle ev ekonomisine katkı sunuyor hem de kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor. Evde yapılan ürünleri internet ortamından sunan hem kadın hem de erkenlere iyi haber Meclis’den geldi. Ürünlerin internetten satışından elde edilen gelirlerin bir kısmına vergi istisnası getirildi. Peki İnternetten satış vergisi ne kadar? İnternet üzerinden satılan ürünlere ne kadar vergi istisnası getirildi? 

Torba yasa Meclis’ten geçti. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve arkadaşlarınca hazırlanan ve Genel Kurul’da kabul edilen yasayla, evlerinde ürettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlarda satanların esnaf muafiyetinden yararlanma haklarına açıklık getirildi. Evlerde üretilen ürünlerin internetten satışından kaynaklanacak gelirlerin bir yıllık asgari brüt ücreti geçmeyen bölümü ki bu 2019 için yaklaşık 30 bin lira oluyor, vergiden istisna olacak. Bu hak; evlerde imal edilen havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlara uygulanacak.

"Herkesin faydalanabildiği bir muafiyet"

Düzenlemenin yalnız “ev hanımlarını” kapsadığına ilişkin eleştirilere yanıt veren TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç şunları söyledi: “Zaten esnaf muafiyeti kapsamında KDV yok. Orada herhangi bir tavan da yok, bu devam ediyor. Bu 30 bin lira tavanı yukarıya çekilebilirdi biraz daha. Önümüzdeki sene bu madde tekrar önümüze gelir, 60 bin liraya ya da 70 bin liraya çıkarma noktasında adım atılır. ‘Ev hanımı’ mıdır, ‘ev kadını’ mıdır, ‘ev erkeği’ midir, ‘ev beyi’ midir? Burada maddenin aslına baktığınızda evde kalan, başka iş yapmayan erkek ya da kadın hiç fark etmiyor, herkesin faydalanabildiği bir muafiyettir.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:31
  1. Giresun
  2. ev hanımları için evde yapılabilecek işler
  3. belediyelerin ev hanımlarına iş imkanı
  4. evde para kazanma kadınlar kulübü
  5. evde ne iş yapabilirim kadınlar kulübü
  6. evde satmak için ne yapabilirim
  7. evde nasıl para kazanabilirim kadınlar kulübü
  8. evde para kazanmanın yolları kadınlar kulübü
  9. evde para kazanma ilanları
  10. İnternetten satış vergisi ne kadar
  11. İnternet siteleri üzerinden şahısların satışında vergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir, Trabzon deplasmanında
    1. Medipol Başakşehir, Trabzon..
    2. Süper kahramanlar Atakule’de çocukları..
    3. Danıştay'dan kritik Muhsin Yazıcıoğlu..
    4. Hüseyin Uysal Ereğli belediye..
    5. Mardin'de "Seçim Bölge Güvenlik..
    6. Bakan Turhan'dan ailelere tatil uyarısı!
    7. ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    8. Ormanda 120 teneke bulundu! Faciadan..
    9. İzmir'de işçi servisi devrildi: 17..
    10. Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı
    11. ÖSYM sınav yasakları kalktı mı? Son..
    12. BiP’ten büyük ödüllü yarışmalara devam
    13. Bonus sahipleri "yarıyıl..
    14. Şehit babasını isyan ettiren karar!..
    15. "Bu yasa Türk sinemasının güvencesi..
    16. Askerlik şubesinden aldığı haberle..
    17. Adanaspor'da çifte transfer
    18. Feci kaza... Kanlı kadran böyle kaldı
    19. "Genç oyunculara güveniyoruz,..
    20. Şifreli mesaj kullandılar ama yine..
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi