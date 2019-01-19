Çoğu ev kadını eşine katkı sağlamak amacıyla el emeği göz nuru dökerek yaptıkları ürünleri internet üzerinden satışa sunuyor. Ev kadını böylelikle ev ekonomisine katkı sunuyor hem de kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor. Evde yapılan ürünleri internet ortamından sunan hem kadın hem de erkenlere iyi haber Meclis’den geldi. Ürünlerin internetten satışından elde edilen gelirlerin bir kısmına vergi istisnası getirildi. Peki İnternetten satış vergisi ne kadar? İnternet üzerinden satılan ürünlere ne kadar vergi istisnası getirildi?

Torba yasa Meclis’ten geçti. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve arkadaşlarınca hazırlanan ve Genel Kurul’da kabul edilen yasayla, evlerinde ürettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlarda satanların esnaf muafiyetinden yararlanma haklarına açıklık getirildi. Evlerde üretilen ürünlerin internetten satışından kaynaklanacak gelirlerin bir yıllık asgari brüt ücreti geçmeyen bölümü ki bu 2019 için yaklaşık 30 bin lira oluyor, vergiden istisna olacak. Bu hak; evlerde imal edilen havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlara uygulanacak.

"Herkesin faydalanabildiği bir muafiyet"

Düzenlemenin yalnız “ev hanımlarını” kapsadığına ilişkin eleştirilere yanıt veren TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç şunları söyledi: “Zaten esnaf muafiyeti kapsamında KDV yok. Orada herhangi bir tavan da yok, bu devam ediyor. Bu 30 bin lira tavanı yukarıya çekilebilirdi biraz daha. Önümüzdeki sene bu madde tekrar önümüze gelir, 60 bin liraya ya da 70 bin liraya çıkarma noktasında adım atılır. ‘Ev hanımı’ mıdır, ‘ev kadını’ mıdır, ‘ev erkeği’ midir, ‘ev beyi’ midir? Burada maddenin aslına baktığınızda evde kalan, başka iş yapmayan erkek ya da kadın hiç fark etmiyor, herkesin faydalanabildiği bir muafiyettir.”