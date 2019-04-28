İnternette oyunun bir adım ötesi kumar

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 7. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu'na katıldı. Bağımlılığa dikkat çeken Öztürk, teknoloji bağımlılığının ilk dönemlerde televizyon ekranlarında uzun süre vakit geçirilmesiyle başladığını ve akıllı telefonlarla doruk noktasına ulaştığını söyledi. Öztürk, teknoloji bağımlılığına karşı sadece yetişkinlerin değil çocukların da çok ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Bir adım ötesi kumar bağımlılığı

Oyun bağımlılığına karşı çocuklar kadar yetişkinlerin de ciddi risk altında olduğunu vurgulayan Öztürk, "İnsanların oyun bağımlılığına karşı çok dikkat etmesi ve birbirlerini uyarmaları gerekiyor, yoksa teknolojik oyun bağımlılığının bir adım ötesi kumar bağımlılığı. Oyun bağımlılığından geçiş yaparak gittiğimiz de kumar bağımlılığına varıyoruz. İnternet üzerinden oynanan oyunlarla kumar benzeri alışkanlıklara yetişkinler çok kolay kapılıyor. Yani online kumar dediğimiz dünyada çok ciddi bir sorun var. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) teknolojik olarak oynanan oyun bağımlılığını ve internet üzerinden oynanan kumar bağımlılığını bir bağımlılık hastası olarak kabul ediyor. Şu anda online oyun ve kumar bağımlılığı bir hastalık olarak sınıflandırılmış durumda. Özellikle yetişkinlerde cinsine göre oynanan oyunların içine para katıldığında kumar bağımlılığının riskini artırıyor ve doğrudan kumar bağımlılığına geçiş yapabiliyor. Yani teknolojik oyun bağımlılığı içeriğine göre kumar bağımlılığını tetikliyor, bu tür oyunlara çok dikkat etmek gerekir" dedi.

Madde bağımlılığından bir farkı yok

Bütün bağımlılıkların haz alma, iyi vakit, hoş zaman geçirmeye yönelik olduğunu belirten Öztürk, bunların hepsinin insana geçici süre haz verdiğini ve zaman geçtikçe dozun yükseltilmesiyle bağımlılığa yol açtığını vurguladı. Ekran ve teknolojik oyun cazibesinin insanda ciddi bağımlılığa neden olduğunu aktaran Öztürk, “İnternetten bir saate oyun oynuyorsanız bu size yetmiyor ve bunu iki, üç, beş saate çıkarıyorsunuz ve bu süre artarak devam ediyor. Bu dışarıdan bakıldığında çok mantıksız ama o kişiye baktığınızda o kişinin dünyasında ona kısa süreli haz veren bir şey ve bu hazzı engelleyemediği için de bağımlı oluyor. Aynı madde bağımlısı gibi, çok da farkı yok” dedi.

Çocukların gerçek ile gerçek dışını ayırt edemediğini, algılayamadığını aktaran Öztürk, "Çocuklar bunu gerçekmiş gibi algılıyor ve kötü niyetli kişilerin ürettiği oyunlar ve oyun benzeri telkinlere çok kolay uyabiliyor. Bazı oyunlarda çocuklara direkt telkinler yapıldığı gibi indirekt de yapılıyor. Çocukların bu tehlikeyi anlaması kolay bir şey değildir. O yüzden zaten ebeveynin çocukla birlikte beraber olmasını, ne seyrettiğini, hangi oyunu oynaması gerektiğini bilmesini söylüyoruz" diye konuştu.