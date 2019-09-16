0553 313 94 23

İnternet/oyun bağımlılığında çocuğumuz için neler yapabiliriz?

Çocuklarda gelişen internet ve oyun bağımlılığı, çocukların aile ilişkilerine ve çevrelerine bağlı olarak gelişebilmektedir. Peki, internet/oyun bağımlısı çocuğumuz için neler yapabiliriz? Psikiyatrist Prof. Dr. Kültegin Ögel, konu hakkında bilgilerini aktardı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:06
İnternet/oyun bağımlılığında çocuğumuz için neler yapabiliriz?

Teknoloji, bilgisayar ve internet, insan yaşamını başta iletişim olmak üzere birçok açıdan olağanüstü derecede etkilemiş görünüyor. İnternet kullanımı da diğer bağımlılıklar gibi sağlıklı sınırların dışına çıkıldığında bağımlılık geliştirebilir. Kişi için depresyon, asosyalleşme, kendi bakımı ile ilgilenmeme, okul ve iş başarısında düşme gibi sorunlara neden olabilmektedir.

Prof. Dr. Kültegin Ögel; “İnternet bağımlılığı da tıpkı alkol-madde bağımlılıklarında olduğu gibi, bağımlılığın ana bileşenleri olan daha fazla oyun oynama (tolerans), engellendiğinde sinirlilik, huzursuzluk, gerginlik (yoksunluk) ve ara vermesine rağmen tekrar sorunlu oyun oynamaya başlama (relaps) gibi fiziksel ve psikolojik belirtiler görülmektedir.”

Ögel; kişinin internet kullanımı ile ilgili verdiği sözleri tutamaması, süre konusunda zorluklar yaşaması, “Ben kontrol ederim.”, “İstersem oynamam.”, “Bir kereden bir şey olmaz.” gibi söylemleri, problemin başladığına işaret ettiğini belirtiyor. Bununla birlikte hobilerden uzak durmak ve hareketsiz yaşam, olumsuz ve bağımlı arkadaş çevresi, ders başarısının düşük olması, iletişim becerilerinin az olması, teknolojiyi olumsuz ve bilinçsiz kullanan ailelerde yetişen bireyler internet/oyun bağımlılığı risk açısından risk altında olduğunu bildiriyor.

Psikolog Kinyas Tekin ise, internet oyun bağımlılığında neden aileler ile çalışılması gerektiğini şu sözlerle ifade etmektedir; “İnternet/oyun bağımlısı bireylerin ailelerine yönelik yapılan çok sayıda çalışma, bu ailelerde işlev bozukluğu olduğunu gösteriyor. Bu bireylerde en sık ebeveynlerinden memnun olmama, onlarla sürekli çatışma yaşama ve özellikle babayla daha az ilişki kurmanın görüldüğü, bu durumun da oyun bağımlılığına zemin hazırladığı tespit edilmiştir.”

Tekin; bunlarla beraber daha birçok faktörün oyun bağımlılığına zemin hazırladığını belirtmektedir. Örneğin tek çocuk olma ya da tek ebeveyn ile yaşama, ebeveynleri uyuşturucu kullanan ya da kullanmaya teşvik eden ailelerde yetişe, aileleriyle yeterince zaman geçiremeyen, aktivite yapamayan gençlerin yüksek risk altında olduğunu belirtmektedir.

Benzer şekilde, internet/oyun problemi üzerine yapılan çok sayıda çalışmanın en önemli bulgusu zayıf bir ebeveyn-çocuk ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ailelerde daha az ebeveyn denetimi, daha az destek, daha az iletişim, daha az sıcaklık ve sevgi, daha fazla cezalandırma ve reddetme gibi tutumlar gençlerin aileden daha fazla yabancılaşmasına zemin hazırlamaktadır. Ayrıca çocuklukta fiziksel ve cinsel suistimal, güvensiz bağlanma, mükemmeliyetçi ve başarılı çocuk beklentisi ile oluşan kültürel ve aile baskısı da internet oyun bağımlılığına zemin hazırladığını çalışmalar göstermektedir.

Önlemeye yönelik olarak, ebeveynlerin oyun bağımlılığı geliştikten sonra oyun kısıtlamaya yönelik çabaları, çocukların oyun oynama oranını ikiye katladığı tespit edilmiştir. Ayrıca ebeveynlerin oyundaki kısıtlamalarının, ebeveyn-çocuk ilişkisinin kalitesinden bağımsız olarak, 1 yıl sonra sorunlu oyun üzerinde bir etkisi olmadığı bulunmuştur.

İnternet/oyun bağımlılığı üzerine yapılan çalışmaların sonuçları bu sorunla mücadele etmek için yapılan müdahalelerde ailelerin yer alması gerektiğini vurgulamaktadır. Aile temelli yaklaşım içeren çalışmaların başarılı sonuçlar verdiği belirtilmektedir.

Prof. Dr. Kültegin Ögel ve ekibi kişiye özgü bir tedavi modeli olan “İnternet/Oyun Bağımlısı Bireylerin Ailelerine Yönelik Grup Terapi Eğitim Programı” uygulamaya başladılar.

Bu program kapsamında cevap bulacağımız sorular:

•Kime internet bağımlısı diyoruz?
•Çocuğunuz gerçekten bağımlı mı?
•Çocuğunuz interneti çok kullanıyorsa ne yapmak gerekir?
•Doğrula ve yanlışlar nelerdir?
•Kardeşlerine nasıl davranmalısınız?
•Küçüklerin de internete çok düşmemesi için neler yapabilirsiniz?

Çocukları internet bağımlısı olan ya da risk altında olan ebeveynlerle grup terapisi formatında yapmayı planladığımız tedavi programımızda aileler eğitim, deneyim ve etkileşim yoluyla çocuklarına interneti doğru kullanmak, kendi kendini denetleme yoluyla internet bağımlılığını analiz etme ve internet kullanımı için hedefler belirleme, kendi kendine bilişsel, duygusal ve davranışsal kontrol tekniklerini geliştirme, zamanı etkili bir şekilde yönetme, stresi azaltmak, fiziksel ve zihinsel sağlığı yönetme, kişiler arası ilişkilerin geliştirilmesi, alternatif etkinlikler bulma, geleceğe yönelik planlar yapma gibi temel beceri kazandırmış olacaklardır.

Bu tedavi programında hedefimiz, aile içinde oluşmuş eski ve şimdiki problemler üzerine çalışmak, aileye iletişim becerileri kazandırmak, çocuklarına kural ve sınır koyma, sorumluluk verme ve sorumluluklarını sürdürme becerisi kazandırmak, ailenin çocuklarına yeni hobiler, aktiviteler bulmaları için teşvik etmelerini sağlamaktır.

Aileleri teknoloji ile savaşmak yerine, çocuklarını anlamalarını ve asıl soruna odaklanarak çözüm bulmalarını hedeflemekteyiz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı
    1. Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 1..
    2. "2023'te İstanbul'a 70 milyon turist,..
    3. Başkan Işıksu vatandaşlarla bir araya..
    4. Dereceyle mezun olduğu üniversitede..
    5. Oğuzlar cevizi, üreticinin yüzünü..
    6. İran, Birleşik Arap Emirlikleri’ne..
    7. Üniversite kampüsünde görünmez kaza: 1..
    8. Jandarma’dan öğrencilere dergi
    9. "Türk yargısının talimat aldığı tek..
    10. PAŞADER, Mustafakemalpaşa’yı basın..
    11. Milli bisikletçi Hasan Sert İzmit’te..
    12. Türk Yıldızları TEKNOFEST öncesi..
    13. Jandarma ekipleri besicinin 20 yıllık..
    14. AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne..
    15. İsrail gazetesinden "Netanyahu'nun..
    16. Dr. Öğrt. Üyesi Timur Yıldırım: “Bel..
    17. Alevlere teslim olan samanlık kül oldu
    18. İnternet/oyun bağımlılığında çocuğumuz..
    19. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
    20. Okul korkusu ilk önce ebeveynlerde..
    21. "Gönen Vizyon 2023 Tarım ve..
    22. "Suudi Arabistan'a saldırıda Irak..
    23. Evlat nöbetine İranlı aileler de katıldı
    24. Ödemiş Ticaret Odasında ivme kredisi..
    25. Örümcek neden ulaşılması zor yerlere..
    26. Aydıngün köyü kilit parke taşa kavuştu
    27. İzmit’te tarihi protokol
    28. “Ruhun Yelkenleri” projesi rotasında
    29. Başkan Bozdağan sözünü tuttu, temizlik..
    30. Rıza Kayaalp finalde
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı