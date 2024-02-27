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Spor Inter'e bile fark attı: Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde!
Spor

Inter'e bile fark attı: Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde!

Yeniakit Publisher
2024-02-27 12:06:00 -
Inter'e bile fark attı: Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde!

Sahasında son olarak Antalyaspor'u 2-1'lik skorla yenen Galatasaray, iç sahadaki galibiyet serisini 17 maça yükseltti. Galatasaray, beş büyük lig ve Süper Lig'de devam eden en uzun iç saha galibiyet serisine sahip takım durumunda.

Sahasında son olarak Antalyaspor'u 2-1'lik skorla yenen Galatasaray, iç sahadaki galibiyet serisini 17 maça yükseltti. Galatasaray, beş büyük lig ve Süper Lig'de devam eden en uzun iç saha galibiyet serisine sahip takım durumunda.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 yendi. Galatasaray bu sonuçla evindeki galibiyet serisini 17 maça yükseltmiş oldu.

AVRUPA'DA AÇIK ARA FARK ATTI

Öte yandan iç sahadaki galibiyet serisini 17 maça çıkaran Galatasaray, bu alanda Avrupa'da uzak ara zirvede yer alıyor.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de devam eden en uzun iç saha galibiyet serisinde Galatasaray'ın en yakın takipçisi ise 7 galibiyetle Inter oldu.

İşte iç saha galibiyet serilerinde son durum:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

17- Galatasaray

7- Inter

6- Arsenal

5- Bologna

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