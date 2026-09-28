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Spor Inter'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu hamlesi
Spor

Inter'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu hamlesi

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Inter'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu hamlesi

İtalyan devi Inter, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme yenileme görüşmelerine hazırlanıyor. Mevcut kontratında yıllık 6.5 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncudan maaş indirimi talep edilecek ve garanti ücret 4.5 milyon Euro seviyesine çekilecek.

Serie A ekibi Inter ile olan sözleşmesinin son senesine giren A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya'daki geleceği netleşmeye başladı.

Teknik direktör Cristian Chivu'nun kadro planlamasında kilit bir role sahip olan tecrübeli orta saha için İtalyan kulübü yönetimi harekete geçti. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Inter yönetimi, Sportif Direktör Dario Baccin vasıtasıyla önümüzdeki haftalarda 32 yaşındaki yıldız futbolcunun temsilcisi Gordon Stipic ile pazarlık masasına oturacak. İtalyan devi, sözleşme süresi bitmeden milli futbolcuyla yeniden anlaşma sağlamayı hedefliyor.

 

6.5 EUROLUK MAAŞINDA İNDİRİM İSTENECEK

Son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve kasık problemi nedeniyle fiziksel durumu mercek altına alınan Hakan Çalhanoğlu için önerilecek yeni şartlar da belli oldu. Mevcut kontratında yıllık 6.5 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncudan maaş indirimi talep edilecek ve garanti ücret 4.5 milyon Euro seviyesine çekilecek. Maaştaki indirimin dengelenmesi adına kontrata başarı ve performans bazlı bonus maddeleri eklenecek. Yıldız orta sahaya 2 yıllık yeni bir sözleşme sunulması planlanıyor.

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