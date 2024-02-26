  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir yanda ülkeye değer katan projeler diğer yanda heykele konsere gömülen paralar! Eser siyaseti! Eşek siyaseti

Akşener’in "Kemal Derviş"i istifa ediyor! ABD'den ithal ekonomist

Elazığ'da maden ocağında göçük yaşandı! Toprak altında kaç kişi olduğu belli oldu

İstanbul'da ulaşım çilesi! Haftanın ilk iş gününde yine metro arızalandı

Tüm İsrail, Türkiye ile ilgili bu gelişmeye kilitlendi! Tedirgin bir şekilde bekliyorlar, sadece saatler kaldı

Alçak İsrail ordusu, Gazze'de Mehmetçik mezarlıklarını tahrip etti!

Mozambik'te Alman ve Afrikalının Türkçe sohbeti gündem oldu

Araç sahipleri bu kez gerçekten bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına 'yok artık' dedirten indirim

Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor: Bayram ikramiyesi bu hafta Meclis'e geliyor

Ünlü ekonomist en düşük emekli maaşlarına yapılacak en gerçekçi zammı açıkladı! Tarih bile verdi
Spor Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Spor

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-02-26 14:47:00 -
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

İtalyan ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre deneyimli futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilmesi tespit edildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunda hafif kas gerilmesi tespit edildi.

30 yaşındaki oyuncunun durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği belirtildi.

İtalyan basını ise Hakan Çalhanoğlu'nun 28 Şubat'ta Atalanta, 4 Mart'ta da Genoa ile yapılacak lig maçlarında oynayamayacağını yazdı.

Milli futbolcu, Inter'in dün Lecce'yi 4-0 yendiği karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakan tarihe geçti
Hakan tarihe geçti

Spor

Hakan tarihe geçti

Hakan Çalhanoğlu karınca misali sezonunu açtı: lira ödenecek! Güncel olarak takımda havalar iyi dip yapmadı
Hakan Çalhanoğlu karınca misali sezonunu açtı: lira ödenecek! Güncel olarak takımda havalar iyi dip yapmadı

Spor

Hakan Çalhanoğlu karınca misali sezonunu açtı: lira ödenecek! Güncel olarak takımda havalar iyi dip yapmadı

Hakan Çalhanoğlu'ndan iddialı sözler: Çok da mütevazisin Kaptan! İtalya'yı resmen sallıyor...
Hakan Çalhanoğlu'ndan iddialı sözler: Çok da mütevazisin Kaptan! İtalya'yı resmen sallıyor...

Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan iddialı sözler: Çok da mütevazisin Kaptan! İtalya'yı resmen sallıyor...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23