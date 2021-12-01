Inter zirve takibine devam ediyor
Serie A'nın 15. haftasında Inter sahasında Spezia'yı 2-0 yendi. Milano temsilcisi zirve yarışını sürdürüyor.
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladı.
Lautaro Martinez'in pasında Roberto Gagliardini defansı çalımladıktan sonra çektiği şutla takımını 36. dakikada 1-0 öne geçirdi.
İkinci yarıda Kiwior'un ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesiyle Inter penaltı kazandı. İlk golün hazırlayıcısı Lautaro Martinez, penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. Mavi-siyahlılar 58. dakikada 2-0 öne geçti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 69'da yerini Stefano Sensi'ye bıraktı.
Ligde 10. galibiyetine ulaşan Inter puanını 34 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Bu sezon 10. kez yenilen Spezia ise 11 puanda kaldı.