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Spor İnter, Sheriff engelini aştı
Spor

İnter, Sheriff engelini aştı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Inter deplasmanda Moldova temsilcisi Sheriff'i 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte İtalyan ekip puanını 7'ye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 03:17:00 -
İnter, Sheriff engelini aştı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda Sheriff ile karşılaşan Inter sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılmayı başardı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen maçın 2. yarısı ise 4 gole sahne oldu. Brozovic ile 54. dakikada 1-0 öne geçen Inter, 66. dakikada Skriniar ile farkı 'ye çıkardı. 82. dakikada Alexis Sanchezfarkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Ev sahibi ekip Sheriff'te Traoré, 90+1'de maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi ve Inter sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Bu sonucun ardından Inter puanını 7'e yükseltti. Sheriff ise Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2. yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.

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