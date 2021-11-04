İnter, Sheriff engelini aştı
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Inter deplasmanda Moldova temsilcisi Sheriff'i 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte İtalyan ekip puanını 7'ye çıkardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda Sheriff ile karşılaşan Inter sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılmayı başardı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen maçın 2. yarısı ise 4 gole sahne oldu. Brozovic ile 54. dakikada 1-0 öne geçen Inter, 66. dakikada Skriniar ile farkı 'ye çıkardı. 82. dakikada Alexis Sanchezfarkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Ev sahibi ekip Sheriff'te Traoré, 90+1'de maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi ve Inter sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı.
Bu sonucun ardından Inter puanını 7'e yükseltti. Sheriff ise Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2. yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.