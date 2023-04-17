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Spor Inter Lukaku için tarihi açıkladı
Spor

Inter Lukaku için tarihi açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-04-17 20:25:00 -
Inter Lukaku için tarihi açıkladı

İtalyan devi Inter, Chelsea'den kiraladığı Belçikalı forvet oyuncusu Romelu Lukaku için kararını verdi. Sezon sonu golcü ile yollar ayrılıyor.

Serie A'da son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla Şampiyonlar Ligi potasını zora sokan Inter, ligde bu sezon istediği performansı sahaya yansıtamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Milano ekibi, çeyrek final ilk maçında Benfica'yı 2-0 mağlup ederek yarı final için büyük avantaj elde etti.

Çizme ekibinde ligde alınan dalgalı sonuçlar sonrası Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı.

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