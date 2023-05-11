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Spor Inter, İstanbul'daki finale göz kırptı
Spor

Inter, İstanbul'daki finale göz kırptı

Yeniakit Publisher
2023-05-11 02:06:00 -
Inter, İstanbul'daki finale göz kırptı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Inter deplasmanda Milan'ı 2-0'lık skorla yenerek, İstanbul'daki finale göz kırptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Milan, ezeli rakibi Inter'i konuk etti. San Siro Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla Inter oldu.

Hakan asist yaptı

Deplasman ekibi Inter'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Edin Dzeko ve 11. dakikada Henrikh Mkhitaryan attı. Dzeko'nun golünde asisti Hakan Çalhanoğlu yaparken, milli futbolcunun bir şutu da direkten döndü.

Rövanş 16 Mayıs'ta

Dev heyecana sahne olan mücadelenin rövanşı 16 Mayıs Salı günü TSİ 22.00'de. Yine San Siro Stadı'nda oynanacak karşılaşmada bu kez Inter ev sahipliği yapacak.

Büyük final İstanbul'da

Adını finale yazdıran takım, Manchester City-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaşacak.
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