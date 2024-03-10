Inter Durdurulamıyor! Üst Üste 10 Galibiyetle Şampiyonluğa Koşuyor!
Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı İnter, İtalya Serie A'nın 28. haftasında, deplasmanda Bologna'yı 1-0 mağlup etti. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan devi bu sonuçla puanını 75'e çıkardı ve rakibi Juventus'a 18 puan fark attı.
Bologna ile Inter Seria A'nın 28. haftasında Stadio Renato Dall'Ara'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Inter, tek golle kazandı.
INTER'DEN ÜST ÜSTE 10. GALİBİYET
Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golü 37. dakikada Bisseck kaydetti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı. Sahadan 1-0'lık zaferle ayrılan Inter, üst üste 10. galibiyetini aldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU, İLKİ YAŞAMAYA ÇOK YAKIN
Inter bu sonuçla liderlik koltuğunda puanını 75'e çıkardı ve en yakın rakibi Juventus'a maç fazlasıyla 18 puan fark attı. Bu sezon gösterdiği performansla takımının zirvede kalmasında büyük payı olan Çalhanoğlu, kariyerinde bir ilke de çok yakın. Hakan Çalhanoğlu, Inter'in şampiyon olması durumunda 2017'den beri forma giydiği İtalya'da ilk lig şampiyonluğunu elde edecek.