Inter Durdurulamıyor! Üst Üste 10 Galibiyetle Şampiyonluğa Koşuyor!

Bologna ile Inter Seria A'nın 28. haftasında Stadio Renato Dall'Ara'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Inter, tek golle kazandı.

INTER'DEN ÜST ÜSTE 10. GALİBİYET



Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golü 37. dakikada Bisseck kaydetti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı. Sahadan 1-0'lık zaferle ayrılan Inter, üst üste 10. galibiyetini aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU, İLKİ YAŞAMAYA ÇOK YAKIN



Inter bu sonuçla liderlik koltuğunda puanını 75'e çıkardı ve en yakın rakibi Juventus'a maç fazlasıyla 18 puan fark attı. Bu sezon gösterdiği performansla takımının zirvede kalmasında büyük payı olan Çalhanoğlu, kariyerinde bir ilke de çok yakın. Hakan Çalhanoğlu, Inter'in şampiyon olması durumunda 2017'den beri forma giydiği İtalya'da ilk lig şampiyonluğunu elde edecek.