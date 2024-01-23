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Teknoloji İntel’i ve Samsung’u tahtından edecek! TSMC'den 1nm üretim hamlesi
Teknoloji

İntel’i ve Samsung’u tahtından edecek! TSMC'den 1nm üretim hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-01-23 23:00:00 -
İntel’i ve Samsung’u tahtından edecek! TSMC'den 1nm üretim hamlesi

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), dünya genelindeki yarı iletken yarışını daha da heyecanlı bir hale getirerek, 1 nanometre (1nm) üretim için hazırlıklara başlayan ilk dökümhaneyi açtı.

Yarı iletkenler alanında 1nm bir eşik olarak bilindiği için bu gerçekten de sektör için yeni bir ölçüt niteliğinde. Ek olarak TSMC böylece Intel ve Samsung Foundry gibi şirketleri geride bırakarak burada da liderliği ele geçirecek gibi görünüyor.

TSMC, 1nm için düğmeye bastı

TSMC, 1nm teknolojisinin yanında bir de Tayvan’da yeni bir tesis kuracak. Aktarılanlara göre bu tesis, performans ve verimlilik artışları açısından teknoloji endüstrisine bir devrim getirecek. Ancak tesise geçmeden önce 1nm sürecinin üzerine biraz daha eğilelim.

Öncelikle 1nm sürecinde üretilen yongaları 2030’dan önce göremeyeceğiz. IEDM konferansında TSMC, 2030 yılına kadar 1nm nodunu geliştirme planlarını paylaştı. Aktarılanlara göre firma, birden fazla 3D yığınlı yonga seti aracılığıyla “1 trilyon transistör” hedefinde bulunuyor. Ancak 1nm teknolojisine erişmek TSMC’ye pahalıya patlayacak. Tahminlere göre 1nm’nin maliyeti 32 milyar doları aşacak.

Tayvan’da kurulacak olan 1nm fabrikasında paketleme üretimi de gerçekleştirilecek. Öte yandan TSMC, ana vatanında birden fazla 2nm fabrika açılışı da yapacak. Tabii TSMC elbette rakipsiz kalmayacak. Intel, dört yılda beş üretim teknolojisi hedefiyle önemli bir rakip olacak. Samsung’un da benzer yıllar için hedefleri bulunuyor.
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