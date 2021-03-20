Sürekli kilo alan ve vermekte zorlanan kişilerde daha çok görülen insülin, pankreasda düzenlenen kandaki glikoz seviyesinin fazla çıkması durumudur. İnsülin direnci diyetle yada insülin iğnesiyle düzenlenebilir.

İnsülin direnci erkeklerde 40-45 yaş; kadınlarda ise 45-50 yaş civarında ortaya çıkan, sürekli kilo alan, vermekte zorlanan ayrıca tatlı krizleri yaşayan kişilerde sıkca görülen bir hastalıktır. Pankreasda düzenlenen kandaki glikoz seviyesinin fazla çıkması durumudur. Pankreasda insülinin fazla salgılanmasına neden olmaktadır. İnsülin kandaki glikozu dokulara taşır ve kan şekerinin düşmesinde etkili olur.

İnsülin direnci belirtileri

İnsülin direncine sahip kişiler yıllar boyunca bu durum ile ilgili tanı almadan hayatını sürdürülebilir. Bu durum insülin direncinin gelişimini kişide fark edilebilir bir belirtiye yol açmadan sürdürmesi nedeniyle gerçekleşir. İnsülin direnci ile ilişkili ve riskli olarak kabul edilen birçok belirti vardır:

Bel çevresinin erkeklerde 102, kadınlarda 88 santimetrenin üzerinde olması

130/80 veya daha yüksek değerlerde tansiyona sahip olunması

Açlık kan şekeri düzeyinin 100 mg/dl üzerinde tespit edilmesi

Açlık sonrası ölçülen trigliserit düzeyinin 150 mg/dl üzerinde olması

İnsülin direnci gelişimi kişide şeker hastalığı ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Diyabet gelişimi sonrasında çeşitli belirtiler tabloya eklenir:

Aşırı açlık ve susuzluk hissi

Öğünün tamamlanması sonrası açlık hissinin geçmemesi

İdrar yapma sıklığında artış

Normalden daha fazla yorgunluk hissedilmesi

Enfeksiyon hastalıklarına yatkınlık gelişimi ve sık hastalanma

Bu belirtiler dışında kişide insülin direnci varlığına işaret eden bir diğer bulgu da akantozis nigrikanstır.Akantozis nigrikans, genellikle boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerinde ortaya çıkan kadifemsi kahverengi renk değişikliği meydana gelmiş alanların oluşmasını ifade eder.

İnsülin direnci nasıl anlaşılır?

İnsülin direncinin tespit edilmesi için kan testi uygulanmaktadır. Aç olarak kan şekeri ve insülin direnci testi yapılır. Normal seviyesi 100 ün altında olması gerekirken üzerinde bir oran çıkıyorsa insülin direnci var demektir.

İnsülin Direncini Ölçümünde;

Beden kitle endeksi 30 üzerinde bulunuyorsa,

HDL kolestrol erkekte 40 altı, kadında 50 altında ise;

Açlık kan şekeri 100 üstü çıkıyorsa,

Trigliserdi 150 üstü,

Yüksek tansiyon var ise

Bel kalınlığı 102cm (erkek) 88cm (kadın)

Hipglisemi belirtileri oluşmuşsa

Yukarda bulunan değerlerden en az 3 tanesini taşıyor olmak insülin seviyesi test edilmeden insülin direnci olması ihtimalinden söz edilebilmektedir. Bu duruma İnsülin Direnci Sendromu ya da Metabolik Sendrom denilmektedir.