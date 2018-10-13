THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Instagram'dan yenilik!

Instagram, hikayeler arası hızlıca ilerlemek için basarak geçme özelliğini yakında kullanıcılarının beğenisine sunacak.

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:56
Instagram'dan yenilik!

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformlarından biri olan Instagram, hikayeler arası hızlıca ilerlemek için basarak geçme özelliğini yakında kullanıcılarının beğenisine sunacak. 

Sessiz sedasız bu özelliği araya sokmaya çalışan Instagram, Suprateek Bose isimli bir kullanıcının özelliği bulmasıyla patlak verdi. Ancak bu özelliğin Instagram’ın akışında belirmesi beklenirken bir Instagram sözcüsü bunun hali hazırda aktif olarak önceliklendirilen bir özellik olmadığını belirtti.

Instagram aslında otomatik oynatma özelliğini 'Keşfet' sekmesinin 'Beğenebileceğiniz Videolar' kısmında kullanıyor.

Sıkıcı Instagram gönderilerinden kurtulacaksınız!

Özelliğin henüz ne zaman kullanıma sunulacağını bilmiyoruz ancak o kadar da uzakta olan bir özellik gibi durmuyor. (Teknolojioku)

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 16:56
  1. Instagram
  2. instagram story
  3. instagram hikayeler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yorgunluk hanımlarda kalp habercisi
    1. Yorgunluk hanımlarda kalp habercisi
    2. İranlı kadın milletvekillerinden..
    3. Milli savunma çağ atlıyor! Yenileri..
    4. Trump: Erdoğan'a teşekkür ediyorum
    5. Felahetpişe: Amerika ile diplomasi..
    6. Suudi Arabistan'ın İstanbul..
    7. İzmir'de çocuğunu unuttu! Arabaya..
    8. Dikkat çeken bir Cemal Kaşıkçı..
    9. Van'da gizlenen silah ve mühimmatlar..
    10. Vesely ilk haftanın en değerlisi
    11. Nefes darlığınız kalbinize işaret
    12. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    13. Heniyye: Gazze ablukadan kurtuluncaya..
    14. Başkan Erdoğan, Hulusi Akar Camii ve..
    15. Yıldız Tilbe saldırıya uğradı
    16. Başkentte katliam gibi kaza: Ölüler var!
    17. TBMM Başkanı Yıldırım: Amerika'nın tek..
    18. Ağız sağlığı bütün vücudu etkiliyor
    19. Şenol Güneş idmandan kovdu
    20. Mart 2019 yerel seçimlerde İstanbul'da..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!