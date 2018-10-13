Instagram'dan yenilik!

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformlarından biri olan Instagram, hikayeler arası hızlıca ilerlemek için basarak geçme özelliğini yakında kullanıcılarının beğenisine sunacak.

Sessiz sedasız bu özelliği araya sokmaya çalışan Instagram, Suprateek Bose isimli bir kullanıcının özelliği bulmasıyla patlak verdi. Ancak bu özelliğin Instagram’ın akışında belirmesi beklenirken bir Instagram sözcüsü bunun hali hazırda aktif olarak önceliklendirilen bir özellik olmadığını belirtti.

Instagram aslında otomatik oynatma özelliğini 'Keşfet' sekmesinin 'Beğenebileceğiniz Videolar' kısmında kullanıyor.

Sıkıcı Instagram gönderilerinden kurtulacaksınız!

Özelliğin henüz ne zaman kullanıma sunulacağını bilmiyoruz ancak o kadar da uzakta olan bir özellik gibi durmuyor. (Teknolojioku)