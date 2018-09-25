Instagram'da yenilik: Gizli hashtag!

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek bir güncellemeye hazırlanıyor.

Yakında Instagram hesabınız üzerinde paylaştığınız fotoğraflara veya videolara koyduğunuz hashtag'leri sadece siz göreceksiniz!

PEKİ BU NE ANLAMA GELİYOR?

Artık istediğiniz kadar hashtag'i fotoğraflarınıza ekleyebileceksiniz; kimseye de sıkıcı hashtag'lerinizi göstermek zorunda değilsiniz.

Instagram'ın henüz kullanıma sunmadığı güncellemesinde ortaya çıkan bu özellik henüz kullanıma sunulmadı.Hala test aşamasında olan özelliğin kısa süre içinde hem iOS hem de Android sürümü için kullanıma girmesi bekleniyor.