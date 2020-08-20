Instagram'da yeni dönem başladı
Sosyal medya devi Instagram, QR kod özelliğini tüm kullanıcıların hizmetine sundu. Özellikle işletmelerin işini kolaylaştıracak olan bu özellik ile birlikte herhangi bir Instagram hesabına, QR kod taratılarak kolaylıkla erişim sağlanabilecek.
Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, son zamanlarda popüler hale gelen QR kod özelliğini tüm kullanıcıların hizmetine sunduğunu açıkladı. Özellikle işletmelerin işini kolaylaştıracak yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, QR kod okutarak bir hesaba kolaylıkla erişebilecek.
Hesaplara kolayca erişilebilecek
Ayrıca işletme hesapları, bu özellik sayesinde hesaplarını daha farklı yerlerde paylaşabilecek. Böylece kullanıcılar, o işletmeye ait hesaba kolaylıkla erişebilecek.