Instagram'da yeni dönem başladı

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, son zamanlarda popüler hale gelen QR kod özelliğini tüm kullanıcıların hizmetine sunduğunu açıkladı. Özellikle işletmelerin işini kolaylaştıracak yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, QR kod okutarak bir hesaba kolaylıkla erişebilecek.

Hesaplara kolayca erişilebilecek

Ayrıca işletme hesapları, bu özellik sayesinde hesaplarını daha farklı yerlerde paylaşabilecek. Böylece kullanıcılar, o işletmeye ait hesaba kolaylıkla erişebilecek.