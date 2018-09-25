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Instagram'da istifa depremi! Ayrılıyorlar

Instagram`ın kurucuları Systrom ve Krieger`ın şirketten istifa ederek ayrılacakları öne sürüldü.

25 Eylül 2018 Salı 14:09
Instagram'da istifa depremi! Ayrılıyorlar

New York Times'ın haberine göre, Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger görevlerinden istifa ettiler ve önümüzdeki haftalarda şirketten ayrılmayı planlıyorlar.
 
Systrom, Instagram'ın CEO'su, Krieger ise baş teknik yetkili olarak görev yapıyordu.
 
Systrom ve Krieger, istifaları konusunda Instagram yönetimini ve Facebook'u dün bilgilendirdiler.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 14:09
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