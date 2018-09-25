Instagram'da istifa depremi! Ayrılıyorlar

New York Times'ın haberine göre, Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger görevlerinden istifa ettiler ve önümüzdeki haftalarda şirketten ayrılmayı planlıyorlar.



Systrom, Instagram'ın CEO'su, Krieger ise baş teknik yetkili olarak görev yapıyordu.



Systrom ve Krieger, istifaları konusunda Instagram yönetimini ve Facebook'u dün bilgilendirdiler.