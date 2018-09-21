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Instagram'a yeni özellik!

Instagram, kullanıcıların daha aktif iletişimde bulunması için Direkt Mesaj platformuna GIF desteği ekliyor.

21 Eylül 2018 Cuma 14:25
Instagram'a yeni özellik!

WhatsApp, Telegram ve Facebook Messenger gibi platformlar, oyunlar, konum paylaşımı, çıkartmalar ve hatta para gönderme gibi çok çeşitli işlev ve özelliklere sahip. Instagram, Twitter ve Tumblr gibi sosyal ağların ise ek mesajlaşma platformu olan Direkt Mesaj kategorisi var.

Direkt Mesaj, bazı özellik eksiklikleri yüzünden sürekli kullanmak istediğiniz bir platform değil. Ancak Instagram, DM'lere GIF desteği ekleyerek onu biraz katlanılabilir hale getirecek.

GIF butonu, metin yazma çubuğunun sonunda bulunan "fotoğraf" ikonunun yanında yer alacak. Bu butona tıklandığında GIF’lerin yer aldığı ince bir panel açılacak. Kullanıcılar bu panelden istedikleri GIF’leri seçerek karşısındaki kişiye gönderebilecek.

Instagram uygulaması, GIF'leri bulmak ve göndermek için GIPHY desteği ile güncellenecek. Özellik önümüzdeki birkaç gün içinde kullanıma sunulacak. Şu anda kullandığımız Note 9'da bu özellik etkin değil. Güncelleme, sunucu tarafından iOS ve Android'de yavaş yavaş kullanıma sunulacak gibi görünüyor. 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 14:25
  1. İnstagram
  2. gif
  3. TEKNOLOJİ Haberleri

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